Оккупанты пытаются прорваться к Славянску и массово бомбят Донбасс: свежие карты боев в Украине

россия продолжает перебрасывать силы в восточную Украину

Оккупанты объединяют боевые силы для предполагаемого крупного наступления в Донецкой и Луганской областях в ближайшие дни.

Росармия, вероятно, попытаются перегруппировать и передислоцировать части, выведенные с северо-востока Украины, для поддержки наступления, но вряд ли эти будет иметь успех.

Согласно картам The Institute for the Study of War, российским войскам в направлении Изюм — Славянск за последние 24 часа не удалось прорваться. ВСУ по-прежнему контролируют Мариуполь.

Карта боевых действий в Украине 8 апреля (ISW)

Мариупольское направление

Российские войска утверждают, что успешно захватили центр Мариуполя, но украинские силы сохраняют контроль над портом к юго-западу от города.

Карта боевых действий в Мариуполе (ISW)

Луганское и Донецкое направления

ВСУ продолжают отражать ограниченные атаки россии в Донецкой и Луганской областях. Россияне попытались атаковать Попасную в Луганской области, но потерпели неудачу. Министерство обороны россии заявило, что 7 апреля захватило Солодке, в 30 км к юго-западу от Донецка. Украинские силы провели контратаки в Кременной (к северо-западу от Рубежного), отбросив российские войска на 6–10 км.

Российские войска создают условия для крупного наступления на востоке Украины в ближайшие дни, но поврежденные подразделения, передислоцированные с северо-востока Украины, вряд ли обеспечат успешный прорыв россии. Власти призвали жителей немедленно эвакуироваться.

Харьковское направление

ВСУ отражали продолжающиеся атаки русских из Изюма на юго-восток в сторону Славянска и Барвинково. Оккупанты принимают меры по совершенствованию систем управления и связи подразделений в Изюме. Командные структуры нескольких российских подразделений на Изюмском направлении, ранее понесших потери в боях в Сумской области, скорее всего, деградировали, что препятствует успешным операциям русских.

Войска рф продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Харькове и его окрестностях.

Карта боевых действий в направлении Изюм-Славянск на 7 апреля (ISW)

Херсонское направление

Оккупанты продолжали усилия по улучшению своих оборонительных позиций в Херсонской области, чтобы отразить дальнейшие украинские контратаки. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы проводят жесткие "фильтрационные" мероприятия в Херсонской области – целенаправленные задержания и убийства мирных жителей Украины.

Киевское направление

На карте видно, что северные области полностью зачистили от российских войск. Российские войска, выведенные с северо-востока Украины, продолжали подготовку к передислокации на другие направления наступления.

Согласно данным Генштаба Украины, части Восточного военного округа и ВДВ рф перегруппировываются в Беларуси, а части Центрального военного округа перегруппировываются в Брянске и Курске, россия.

В соцсетях белорусы сообщают о передвижении российской техники автомобильным и железнодорожным транспортом в россию

Усилия россии по формированию пополнения и производству новой военной техники по-прежнему сталкиваются с проблемами. Западные санкции успешно подрывают военно-промышленную базу россии.

Карта боевых действий в направлении Киева на 7 апреля (ISW)

Как ранее, сообщалось, после освобождения оккупированных российскими войсками территорий выяснилось, что россияне массово насиловали, пытали, грабили и убивали мирных украинцев.

