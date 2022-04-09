Сначала Харьков, потом Киев: в украинской разведке рассказали о планах россии - CNN

Своих планов на нашу страну россия оставлять не хочет

Харьков — один из городов, которые с начала войны поливали огнем российские войска и ему, по мнению главы разведки, угрожает новая опасность.

Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны Украины, в интервью CNN рассказал, что после перегруппировки на востоке Украины росармия планирует двигаться в сторону Харькова. Заходят они в сторону Изюма через Белгород.

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Первой целью наступления Буданов считает именно Харькова, также он отмечает, что россияне продолжат пытаться захватить Мариуполь. После этого в планах оккупантов может быть еще одна попытка наступления на Киев.

Он также отметил, что для отражения атак россии Украине нужна тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

Напомним, ранее в Минобороны Харьков уже называли вероятной целью россии на востоке Украины. Среди предполагаемых объектов захвата также город Днепр.

"Телеграф" следит за ситуаций на фронте — на Харьковское направление перебрасывают те части, которые ранее вывели из Сумской области. При этом в высшем украинском руководстве прогнозируют две недели тяжелых боев на востоке.