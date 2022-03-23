Харьков и его раны - разрушения города в фото "Телеграфа"

Город обстреливают с первого дня войны

Харьков, украинский город-герой в войне с россией, продолжает жить несмотря на разрушения. В городе продолжают действовать коммунальные службы, сотрудники которых под обстрелами убирают улицы от осколков, ремонтируют системы водо и электроснабжения, и волонтеры, раздающие гуманитарную помощь, организовывающие эвакуацию.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в Харькове. Разрушения военного времени — его глазами.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По зданию областной администрации российские войска ударили еще 1 марта. В здании все еще продолжаются работы по разбору завалов.

Сквозь верхние окна видно небо - в среди масштабное обрушение

Вход в областную администрацию

Возле ХОГА все еще много обломков Стекла выбиты Вместо окон - зияющие черные провалы Входы заложены мешками с песком

На следующий день, второго марта, враги ударили по зданию возле Харьковского горсовета. Этому дому было более 100 лет.

Разрушенное здание было отреставрировано около 10 лет назад

Киоск неподалеку от здания городского совета

Это здание в Харькове знакомо многим горожанам. Оно располагалось в начале проспекта имени Гагарина неподалеку от одноименной станции метро. Само здание уцелело — снаряды падали в округе.

Последствия обстрелов Харькова

Старый центр пострадал — новостройки повреждены, а многие дома, которые помнили еще Российскую империю разрушены до основания.

Многие частные дома в руинах Последствия прилетов вблизи здания Разрушенный дом в Харькове

На заднем фоне виднеется колокольня Успенского собора Разрушенный дом Последствия обстрелов

В последние дни обстрелы стали чаще — враг использует танки, минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Пострадавшие районы: Северная Салтовка, ХТЗ, Великая Даниловка, а также частично Алексеевка и Холодная гора.

Харьковчане вместе с коммунальными службами вышли на уборку города — чтобы принять участие в разборке завалов после обстрелов нужно зарегистрироваться.

Как ранее писал "Телеграф", спутниковые снимки показывают масштабы разрушений в Мариуполе, где уничтожено более 80% домов.