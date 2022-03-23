Харьков и его раны - разрушения города в фото "Телеграфа"
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Город обстреливают с первого дня войны
Харьков, украинский город-герой в войне с россией, продолжает жить несмотря на разрушения. В городе продолжают действовать коммунальные службы, сотрудники которых под обстрелами убирают улицы от осколков, ремонтируют системы водо и электроснабжения, и волонтеры, раздающие гуманитарную помощь, организовывающие эвакуацию.
Корреспондент "Телеграфа" побывал в Харькове. Разрушения военного времени — его глазами.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
По зданию областной администрации российские войска ударили еще 1 марта. В здании все еще продолжаются работы по разбору завалов.
На следующий день, второго марта, враги ударили по зданию возле Харьковского горсовета. Этому дому было более 100 лет.
Это здание в Харькове знакомо многим горожанам. Оно располагалось в начале проспекта имени Гагарина неподалеку от одноименной станции метро. Само здание уцелело — снаряды падали в округе.
Старый центр пострадал — новостройки повреждены, а многие дома, которые помнили еще Российскую империю разрушены до основания.
В последние дни обстрелы стали чаще — враг использует танки, минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Пострадавшие районы: Северная Салтовка, ХТЗ, Великая Даниловка, а также частично Алексеевка и Холодная гора.
Харьковчане вместе с коммунальными службами вышли на уборку города — чтобы принять участие в разборке завалов после обстрелов нужно зарегистрироваться.
Как ранее писал "Телеграф", спутниковые снимки показывают масштабы разрушений в Мариуполе, где уничтожено более 80% домов.
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