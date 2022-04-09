Украина может заменить Венгрию: экс-глава МИД сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО и ЕС

Украине не следует отказываться от курса в НАТО, закрепленного в Конституции.

Шансы Украины на вступление в Североатлантический Альянс существенно выросли, ведь украинская армия в войне с российскими захватчиками показала, что даже недовооруженная может значительно больше, чем многие армии стран НАТО. Более того, Украина может подвинуть Венгрию в ЕС или НАТО, если страны-члены примут правильное решение.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По словам экс-министра, сейчас украинским властям важно не отклоняться от того, что прописано в Конституции (речь о вступлении в НАТО). И меньше верить российским властям, которые вообще не собираются идти на компромиссы.

"Поэтому шансы Украины стать членом Альянса сейчас, безусловно, выросли. Потому что украинская армия продемонстрировала нашим уважаемым натовским партнерам, что даже недовооруженная, с малыми возможностями, она весит гораздо больше, чем многие армии стран НАТО вместе взятых. Президент Зеленский прав, когда говорит: больше не говорите нам, что мы не отвечаем каким-то стандартам. Вопрос, соответствуют ли натовские армии стандартам, которые демонстрирует украинская армия", — считает Владимир Огрызко.

По его мнению, говорить о нейтральности Украины — это политическая ошибка и полный бред, от которого надо как можно быстрее отказаться.

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Относительно вступления в Европейский Союз, считает Огрызко, возможностей у Украины стало еще больше, и движение к получению статуса кандидата идет.

"Это совсем не гарантия того, что нас завтра примут, но это серьезное политическое решение, от которого вряд ли смогут отказаться даже такие промосковские холуи, которым себя, в частности, проявил тот же Орбан. Если все страны ЕС или НАТО скажут так, то даже если Орбан будет сопротивляться, то, скорее всего, ему предложат выбирать: либо быть вместе с этими союзами, либо их просто оставить. Потому что политическая, экономическая и военная ценность Украины по сравнению с той же Венгрией на порядок выше. Это очевидно", — резюмировал бывший глава МИД.

Ранее "Телеграф" сообщал, что МИД Британии сделал важное заявление относительно России и НАТО.