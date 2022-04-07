МИД Британии сделал важное заявление насчет россии и НАТО
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В МИД Британии считают, что нужен новый подход к безопасности в Европе.
В Брюсселе 6-7 апреля министры иностранных дел стран НАТО проводят заседание Североатлантического совета, на котором обсуждают российскую агрессию в Украине.
Об этом сообщает CNN.
На встрече глава министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что основополагающий акт россия-НАТО 1997 года "мертв". В этом документе говорится, что рф и Альянс не считают друг друга противниками.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Эпоха взаимодействия с россией закончилась. Пришло время отказаться от устаревшего подхода в отношении россии", — заявила Трасс.
По ее словам, НАТО не может допустить "вакуума безопасности" на восточных границах альянса и должна "переосмыслить" поддержку стран, "попавших в паутину российского влияния", таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.
То есть Британия предлагает НАТО то ли принять эти страны в свой состав, то ли нарастить их военную поддержку.
Также она призвала своих партнеров усилить санкции и вооружить Украину "быстро и решительно, чтобы обеспечить провал путина".
Стоит отметить, что не все страны придерживаются столь радикальной позиции. Франция, Германия и Турция выступают за переговоры с россией и прекращение огня в Украине.
Напомним, 6 апреля Великая Британия приняла новый пакет санкции против рф. В частности санкции касаются Бориса Ротенберга, главы Газпромбанка Андрея Акимова, совладельца Новотека Леонида Михельсона и основного владельца Акрона Вячеслава Кантора.
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