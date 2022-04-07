Укр

МИД Британии сделал важное заявление насчет россии и НАТО

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс Новость обновлена 07 апреля 2022, 09:19
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

В МИД Британии считают, что нужен новый подход к безопасности в Европе.

В Брюсселе 6-7 апреля министры иностранных дел стран НАТО проводят заседание Североатлантического совета, на котором обсуждают российскую агрессию в Украине.

Об этом сообщает CNN.

На встрече глава министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что основополагающий акт россия-НАТО 1997 года "мертв". В этом документе говорится, что рф и Альянс не считают друг друга противниками.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Эпоха взаимодействия с россией закончилась. Пришло время отказаться от устаревшего подхода в отношении россии", — заявила Трасс.

По ее словам, НАТО не может допустить "вакуума безопасности" на восточных границах альянса и должна "переосмыслить" поддержку стран, "попавших в паутину российского влияния", таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

То есть Британия предлагает НАТО то ли принять эти страны в свой состав, то ли нарастить их военную поддержку.

Также она призвала своих партнеров усилить санкции и вооружить Украину "быстро и решительно, чтобы обеспечить провал путина".

Стоит отметить, что не все страны придерживаются столь радикальной позиции. Франция, Германия и Турция выступают за переговоры с россией и прекращение огня в Украине.

Напомним, 6 апреля Великая Британия приняла новый пакет санкции против рф. В частности санкции касаются Бориса Ротенберга, главы Газпромбанка Андрея Акимова, совладельца Новотека Леонида Михельсона и основного владельца Акрона Вячеслава Кантора.

Теги:
#Великобритания #НАТО #Россия
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