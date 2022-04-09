Україна може замінити Угорщину: екс-глава МЗС зробив несподівану заяву про членство в НАТО та ЄС

Україні не слід відмовлятися від курсу в НАТО, який закріплений у Конституції.

Шанси України на вступ до Північноатлантичного Альянсу суттєво виросли, адже українська армія у війні з російськими загарбниками показала, що навіть недоозброєна може значно більше, ніж багато армії країн НАТО. Ба більше, Україна може посунути Угорщину у ЄС чи НАТО, якщо країни-члени приймуть правильне рішення.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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За словами ексміністра, зараз українській владі важливо не відхилятися від того, що прописано в Конституції (мова про вступ до НАТО). Й менше вірити російській владі, яка взагалі не збирається йти на компроміси.

"Тому шанси України стати членом Альянсу зараз, безумовно, виросли. Тому що українська армія продемонструвала нашим шановним натовським партнерам, що навіть недоозброєна, з малими можливостями, вона важить значно більше, ніж багато армій країн НАТО разом узятих. Президент Зеленський правий, коли говорить: більше не кажіть нам, що ми не відповідаємо якимось там стандартам. Питання, чи відповідають натовські армії стандартам, які демонструє українська армія", — вважає Володимир Огризко.

На його думку, говорити про нейтральність України — це політична помилка і повна маячня, від якої треба якнайшвидше відмовитися.

Щодо вступу до Європейського Союзу, вважає Огризко, можливостей в України стало ще більше й рух до отримання статусу кандидата йде. Зокрема, в Україну має приїхати голова Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйєн.

"Це зовсім не гарантія того, що нас завтра приймуть, але це серйозне політичне рішення, від якого навряд чи зможуть відмовитися навіть такі промосковські холуї, яким себе, зокрема, проявив той самий Орбан. Якщо всі країни ЄС чи НАТО скажуть так, то навіть якщо Орбан буде пручатися, то, скоріш за все, йому запропонують обирати: або бути разом з цими союзами, або їх просто залишити. Бо політична, економічна і військова цінність України в порівнянні з тією самою Угорщиною на порядок вище. Це очевидно", — резюмував колишній глава МЗС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що МЗС Британії зробило важливу заяву щодо росії та НАТО.