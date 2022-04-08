Укр

Макрон сделал важное заявление насчет гарантий для Украины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Макрон сделал важное заявление насчет гарантий для Украины Новость обновлена 08 апреля 2022, 08:51

Макрон отметил, что буде и дальше вести переговоры с путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать одним из государств-гарантов безопасности Украины, согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители Украины и россии.

Об этом он рассказал в интервью изданию Le Parisien.

"Придётся строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", – сказал Макрон.

Также президент Франции подчеркнул, что это создавать подобный мирный договор возможно лишь тогда, когда удастся достичь прекращения огня. Более того, Макрон считает, что нужно продолжать переговоры с президентом рф. Также политик добавил, что готов и дальше поддерживать контакты с диктатором путиным по Украине.

Напомним, что ранее постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд подтвердила, что Великобритания готова стать одной из стран-гарантов Украины, если ее об этом попросят.

О такой же готовности стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины заявили и в МИД Италии. Однако у страны есть "условие": министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что Италия станет гарантом в случае, если Украина откажется от вступления в НАТО.

Теги:
#Франция #Гарантии #Макрон #Эманнуэль Макрон
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