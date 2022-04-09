Арестович откровенно ответил по поводу деблокирования Мариуполя

Деблокировать город можно только при определенном превосходстве

Украинские военные уже более сорока дней героически держат оборону Мариуполя — украинского портового города на востоке, который оттянул на себя большое количество российских войск.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал, как Мариуполь помогает Украине и в чем проблема с деблокировкой города от российских захватчиков.

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Освободить Мариуполь можно только имея шестикратное превосходство на участке фронта, считает Арестович. Он напоминает, что город не просто окружен, вокруг него степь.

На приведенной ниже карте видно, как далеко от города простираются оккупированные территории. Для понимания масштаба, от Мариуполя до Запорожья — 225 км, большая часть маршрута — занята росвойсками.

Карта оккупированных территорий вокруг Мариуполя

Арестович считает, что заявления о готовности идти и деблокировать Мариуполь — не более чем красивые политические слова и об этом могут говорить только те, кто не понимает в военном деле. В город не пройти военными колонами по степи — росавиация из Росовщины и Крыма будет наносить удары.

"Даже американская армия не пошла бы", — отмечает политик напоминая про российские части под Запорожьем.

Советник главы ОП отмечает, что Украина может потерять Мариуполь, несмотря на борьбу украинских военных. При этом защитники города помогают Украине — они оттянули в свою сторону большое количество войск. Если бы эти российско-оккупационные войска были на другом фронте, к примеру в Волновахе, это бы ухудшило ситуацию.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению главы украинской разведки Кирилла Буданова, россия не оставит попыток занять Мариуполь, а также нацелилась на Харьков.

На Харьковское и Донецкое направление, в частности под Изюм, откуда российские войска могут атаковать в сторону Славянска, перебросили те части, которые ранее отступили на территорию россии из Сумской области.