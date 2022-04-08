Украина развенчала громкий фейк Кадырова про Мариуполь: россияне сильно преувеличили

Российские СМИ пустили слух, что Мариуполь практически полностью оккупирован

Российские оккупанты уже несколько дней распространяют информацию, что они якобы взяли под свой контроль Мариуполь, который и так практически сравняли с землей, заявив о "захвате 98% города". Эту информацию также подтвердил и Рамзан Кадыров. Однако это все фейковые новости, которые уже опроверг советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Заявление Андрющенко появилось у него в телеграм-канале.

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"Фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драмтеатра. Назвать это контролем "центра города" – российское преувеличение", – пишет советник мера Мариуполя.

Также, Андрющенко отметил, что под контролем украинских военных остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам Порт и территории заводов, а это достаточно большая часть города.

"Мариуполь был, есть и будет украинским городом, где первым восходит солнце над морем в стране" — призвал украинцев советник мэра.

Ометим, что это не первый раз, когда главу Чечни Рамзана Кадырова ловят на вранье. Ранее кадыровцы опозорились с "гуманитаркой" для жителей Мариуполя, которая оказалась украденной из украинских магазинов или захваченных гуманитарных конвоев.

Также кадыров несколько раз заявлял, что якобы находится в Украине, однако подтверждения этому не было. В частности 13 марта он заявлял, что якобы находится на территории села Иванков в Киевской области, однако журналисты узнали, что в те дни его телефоны к украинским башням связи не присоединялись.

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28 марта он опять заявил, что находится в Украине, на этот раз в осажденном Мариуполе, где якобы встретился с российскими военными. Однако пользователи сети указали на новые странности, в частности на то, что в подвергаемом мощнейшим обстрелам городе нашлось не пострадавшее офисное помещение да еще и с подключенным к нему электричеством.