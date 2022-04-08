Рус

Україна розвінчала гучний фейк Кадирова про Маріуполь: росіяни перебільшили

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
330
Україна розвінчала гучний фейк Кадирова про Маріуполь: росіяни перебільшили Новина оновлена 08 квітня 2022, 13:59

Російські ЗМІ пустили чутку, що Маріуполь практично повністю окуповано

Російські окупанти вже кілька днів розповсюджують інформацію, що вони нібито взяли під свій контроль Маріуполь, який і так практично зрівняний із землею, заявивши про "захоплення 98% міста". Цю інформацію також підтвердив Рамзан Кадиров. Проте це всі фейкові новини, які вже спростував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Заява Андрющенка з’явилася в телеграм-каналі.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

"Фактично вони просунулися у контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Назвати це контролем "центру міста" – російське перебільшення", – пише радник мера Маріуполя.

Також, Андрющенко зазначив, що під контролем українських військових залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт та території заводів, а це досить велика частина міста.

"Маріуполь був, є і буде українським містом, де першим сходить сонце над морем у країні " — закликав українців радник мера.

Зазначимо, що це не вперше, коли голову Чечні Рамзана Кадирова ловлять на брехні. Раніше кадировці зганьбилися з "гуманітаркою" для жителів Маріуполя, яка виявилася вкраденою з українських магазинів або захоплених гуманітарних конвоїв.

Також Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Зокрема, 13 березня він заявляв, що нібито знаходиться на території села Іванків у Київській області, проте журналісти дізналися, що у ті дні його телефони до українських веж зв’язку не приєднувалися.

28 березня він знову заявив, що перебуває в Україні, цього разу в обложеному Маріуполі, де нібито зустрівся з російськими військовими. Однак користувачі мережі вказали на нові дивацтва, зокрема на те, що в містечку, що зазнавав потужних обстрілів, знайшлося не постраждале офісне приміщення та ще й з підключеною до нього електрикою.

Теги:
#Кадиров #Рамзан Кадиров #Фейк
"Точку-У" росіяни успішно використали пару місяців тому на навчаннях
Новини Росії
"Спалились": росіян упіймали на черговій брехні з приводу ракетного удару по Краматорську
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Точку-У" росіяни успішно використали пару місяців тому на навчаннях
"Спалились": росіян упіймали на черговій брехні з приводу ракетного удару по Краматорську
Дата публікації
Категорія
Капітан Бєлоусов
Росіяни вбили цивільного, обстрілявши криголам в порту Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Незабаром росіяни відчують повну силу санкцій
ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії: що туди входить
Дата публікації
Категорія
Російські війська запустили одразу дві ракети
Удар по вокзалу Краматорська: з’явилося відео запуску ракет окупантів
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 8 квітня
Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних