Рус

Кадиров збрехав щодо поїздки в Україну: докази

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
772
Рамзан Кадиров Новина оновлена 16 березня 2022, 18:44
Рамзан Кадиров

Телефон Кадирова протягом останнього тижня знаходився у Чечні.

Глава Чечні Рамзан Кадиров кілька днів тому стверджував, що прибув в Україну для допомоги російським окупантам, однак це виявилося брехнею. Останній тиждень його телефон не під'єднувався до роумінгу та не покидав меж Грозного.

Про це свідчать дані видання "Українська правда".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Так, журналісти з джерел в СБУ дізналися, що Кадиров користується двома мобільними номерами та звернулися до українських мобільних операторів. З'ясувалося, що протягом останніх 7 днів ні один з цих номерів не під'єднувався до українських веж зв'язку.

Крім того, представники видання написали Кадирову повідомлення у Telegram від імені журналістки "РИА новости". До повідомлення було прикріплено посилання, яке дозволяє визначити місцеперебування. Це було зроблено саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

Кадирову відправили повідомлення з лінком, який дозволяє визначити місцезнаходження
Кадирову відправили повідомлення з лінком, який дозволяє визначити місцезнаходження

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Геолокація Рамзана Кадирова 13 березня
Геолокація Рамзана Кадирова 13 березня

Таким чином можна зробити висновок, що слова Кадирова про те, що він був у Гостомелі під Києвом — ніщо інше, як обман та провокація.

Нагадаємо, що про неправдивість інформації про перебування Кадирова на Київщині свідчило й відео з аеропорту Грозного, де він зустрічав російських політиків 15 березня.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Телефон #Рамзан Кадиров
Джо Байден
Новини США
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "мирний план", про який дізналися ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
У Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей: що відомо
Дата публікації
Категорія
Міжнародний суд ООН
росія має зупинити війну — рішення суду ООН
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору