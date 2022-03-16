Кадиров збрехав щодо поїздки в Україну: докази

Телефон Кадирова протягом останнього тижня знаходився у Чечні.

Глава Чечні Рамзан Кадиров кілька днів тому стверджував, що прибув в Україну для допомоги російським окупантам, однак це виявилося брехнею. Останній тиждень його телефон не під'єднувався до роумінгу та не покидав меж Грозного.

Про це свідчать дані видання "Українська правда".

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Так, журналісти з джерел в СБУ дізналися, що Кадиров користується двома мобільними номерами та звернулися до українських мобільних операторів. З'ясувалося, що протягом останніх 7 днів ні один з цих номерів не під'єднувався до українських веж зв'язку.

Крім того, представники видання написали Кадирову повідомлення у Telegram від імені журналістки "РИА новости". До повідомлення було прикріплено посилання, яке дозволяє визначити місцеперебування. Це було зроблено саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

Кадирову відправили повідомлення з лінком, який дозволяє визначити місцезнаходження

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Геолокація Рамзана Кадирова 13 березня

Таким чином можна зробити висновок, що слова Кадирова про те, що він був у Гостомелі під Києвом — ніщо інше, як обман та провокація.

Нагадаємо, що про неправдивість інформації про перебування Кадирова на Київщині свідчило й відео з аеропорту Грозного, де він зустрічав російських політиків 15 березня.