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Кадиров збрехав про перебування в Україні: з’явилося свіже відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Два дні тому він вихвалявся, що знаходиться під Києвом Новина оновлена 15 березня 2022, 14:29
Два дні тому він вихвалявся, що знаходиться під Києвом

Швидше за все, Чечні Кадиров не покидав

У вівторок, 15 березня, в мережі з’явилося відео з лідером Чечні Рамзаном Кадировим з аеропорту Грозного, де він зустрічає російських політиків. Зазначимо, що лише напередодні Кадиров доводив, що ніби знаходиться на території України, більш того, неподалік Києва.

Відеозаписом поділився блогер Олег Шарп у своєму Telegram-каналі.

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"Як і передбачалося, маминого сцик*на Кадирова в Київській області немає. З’явилося свіже відео, де він підробляє таксистом в аеропорту Грозного і підвозить главу РБ РФ Патрушева", — так Шарп прокоментував переглянутий ролик.

За інформацією чеченських ЗМІ, Кадиров справді перебуває зараз у Грозному. Тим більше що 15 березня до нього на зустріч прибув керівник Ради Безпеки російської федерації Микола Патрушев. Також повідомлялося про приїзд Олександра Матовнікова, який керує Сухопутними військами Росії.

Кадиров та Патрушевич
Кадиров та Патрушевич

Попередньо вони мають обговорити "актуальні питання безпеки". Конкретика не озвучується, але, швидше за все, мова йтиме і про Україну.

Нагадаємо, що відеозапис, де Кадиров хвалиться про нібито перебування під Києвом, з’явився 13 березня. За його голову тут же було призначено нагороду деякими колишніми політиками.

Втім, найімовірніше, він нікуди не виїжджав, а відео було постановковим. Тим часом, росія продовжує посилати на забій навіть молодих курсантів, про що свідчить форма загиблих росіян.

Зазначимо, що українці не збираються здаватися, місцями переходять у контрнаступ, а також не готові погоджуватися з вимогами кривавого диктатора володимира Путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Чечня #Рамзан Кадиров
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