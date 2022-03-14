В Україні оголосили полювання на Кадирова

Усіх, кому щось відомо про місцезнаходження Кадирова, просять негайно про це повідомляти

В Україні оголосили полювання на главу Чечні Рамзана Кадирова, який зараз нібито перебуває під Києвом. Сам він напередодні заявляв, що знаходиться в розбомбленому окупантами Гостомелі.

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Колишній нардеп Євген Рибчинський пообіцяв тому, хто ліквідує Кадирова, будинок під Києвом.

Нардеп зазначив, що якщо чеченський прихвостень путіна дійсно знаходиться під Києвом, то кожен боєць ЗСУ та тероборони має поставити собі за мету його знищення. За його голову нардеп пообіцяв будинок із 40 сотками під Києвом.

Український офіцер-резервіст Мирослав Гай попросив повідомляти про місцезнаходження Кадирова всіх, кому щось відомо.

Зазначимо, що полювання на Кадирова оголосили не лише в Україні. Чеченський блогер Хасан Халітов, який проживає в Туреччині, оголосив нагороду за голову Кадирова в 5 млн. доларів. За словами Халітова, його пропозиція діє протягом 1 місяця від дня оголошення нагороди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ФСБ надає українській розвідці дані про місцезнаходження "кадировців", щоб вирішити одну із внутрішніх проблем росії. За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, таким чином в росії хочуть позбутися кадиров і кадировців, як сили, яка має відчутний вплив у Росії.