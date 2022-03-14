Рус

В Україні оголосили полювання на Кадирова

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4306
Рамзан Кадиров Новина оновлена 14 березня 2022, 14:43
Рамзан Кадиров

Усіх, кому щось відомо про місцезнаходження Кадирова, просять негайно про це повідомляти

В Україні оголосили полювання на главу Чечні Рамзана Кадирова, який зараз нібито перебуває під Києвом. Сам він напередодні заявляв, що знаходиться в розбомбленому окупантами Гостомелі.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

Колишній нардеп Євген Рибчинський пообіцяв тому, хто ліквідує Кадирова, будинок під Києвом.

Нардеп зазначив, що якщо чеченський прихвостень путіна дійсно знаходиться під Києвом, то кожен боєць ЗСУ та тероборони має поставити собі за мету його знищення. За його голову нардеп пообіцяв будинок із 40 сотками під Києвом.

Український офіцер-резервіст Мирослав Гай попросив повідомляти про місцезнаходження Кадирова всіх, кому щось відомо.

Зазначимо, що полювання на Кадирова оголосили не лише в Україні. Чеченський блогер Хасан Халітов, який проживає в Туреччині, оголосив нагороду за голову Кадирова в 5 млн. доларів. За словами Халітова, його пропозиція діє протягом 1 місяця від дня оголошення нагороди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ФСБ надає українській розвідці дані про місцезнаходження "кадировців", щоб вирішити одну із внутрішніх проблем росії. За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, таким чином в росії хочуть позбутися кадиров і кадировців, як сили, яка має відчутний вплив у Росії.

Теги:
#Україна #Війна #Кадиров
Кривавий диктатор путін
Політика
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кривавий диктатор путін
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Категорія
Київ тримає оборону
Чи можуть окупанти взяти Київ: генерал-майор ЗСУ дав відповідь
Дата публікації
Категорія
Данило Гетьманцев
Зниження податків і не тільки: український бізнес отримає підтримку у період війни
Дата публікації
Категорія
Полонені російські солдати
Полонені російські строковики розповіли про свої злочини в Україні: відео
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю