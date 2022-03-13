У мережі повідомили, що Кадиров приїхав до України, та показали відео

Стверджується, що зараз Кадиров знаходиться у селищі Іванків

У мережі з’явилося відео з головою Чечні Рамзаном Кадировим, який входить до списку бажаючих повалити путіна. Стверджується, що Кадиров приєднався до чеченців на околицях тимчасово окупованого селища Іванків, Київська область.

Відео поділився на своєму каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

"Колеги з Вертикалі повідомляють, що Рамзан Дон Дон Кадиров прибув у Київську область. Знаходиться на околицях Іванків, де ховається по підвалах від нашого спецназу і незабаром збирається повернутися до росії", — пише Геращенко.

Є великі сумніви щодо достовірності цієї інформації. Невідомо, коли відео було знято, ким і де. Але якщо голова Чечні справді знаходиться під Києвом, є дуже велика ймовірність, що додому він зможе повернутися лише у вигляді "вантажу 200".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ФСБ надає українській розвідці дані про місцезнаходження "кадировців", щоб вирішити одну із внутрішніх проблем росії. За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, таким чином в рф хочуть позбавитися від кадирова і кадировців, як сили, яка має відчутний вплив у росії.