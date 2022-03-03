ВСУ розбили колону кадировців: "Бачили б ви як ті драпали!" (відео)

3 березня підрозділи ЗСУ розбили колону кадировців

Станом на восьмий день війни Росія зазнала великих втрат. У той час, коли морги в Білорусі завалені мертвими чеченцям, і це зрозуміло, адже навіть у перші дні війни вони через страх боялися заходити в Україну, кадировці продовжують гинути на українській землі.

Цього четверга, 3 березня, підрозділи ЗСУ розбили колону кадировців. Про це повідомив у Facebook український журналіст Роман Бочкала.

"Разхєрячили колону кадирівців. Локацію не повідомляю. Бачили б ви як ті драпали! Зараз десь сидять по лісах. Хлопці роблять зачистку та продовжують наступ", — написав кореспондент.

За останніми даними, кількість загиблих військовослужбовців РФ, які прийшли на українську землю, обчислюється майже у 9 тисяч осіб. Проте тиск ворога поки що не зменшується.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".