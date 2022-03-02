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Морги в Білорусі завалені мертвими чеченцями, їх бояться везти додому

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Убитих не збираються відправляти до Чечні Новина оновлена 02 березня 2022, 11:08
Убитих не збираються відправляти до Чечні

Російська пропаганда приховує, що білоруські морги переповнені вантажем 200-ті.

Попри те, що станом на сьомий день війни росія зазнала великих втрат, серед яких вбитих є багато чеченців, влада неохоче підтверджує цю інформацію, стверджуючи, що загиблих практично немає. Проте правда завжди виходить назовні.

Представник білоруської опозиції Ганна Красуліна під час включення на телеканалі "Україна 24" повідомила, що в Мозирі (Білорусь) привозять тіла вбитих під час війни російських солдатів, і вже забито всі морги.

"Більшість із них — етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ" — розповіла Красуліна.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними голови Bellingcat Христо Грозєва близько 70% кадировців, що приїхали в Україну, вже загинули. Імовірно, найбільших втрат вони зазнали під Бучею, де після удару "Байрактарів" від колони техніки залишилися лише кістяки.

Крім того, у Гостомелі під Києвом українська армія ліквідувала "кадировського" генерала і розбила його "елітний" загін.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Чечня #Чеченці #Втрати
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