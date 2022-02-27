Більшість "кадирівців" погоріли в Україні заживо, а інші втекли - Bellingcat

Грозєв зазначив, що мова про ліквідацію 70% учасників армії Кадирова.

Очільник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що до нього надійшла інформація про знищення 70% "кадирівців", які прийшли воювати з Україною на боці Росії. Щодо інших 30%, то за інформацією журналіста, вони втекли.

Відповідна публікація з'явилася у Twitter-акаунті розслідувача.

"Я отримав повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова (зокрема: 70% з них були обвуглені заживо після одного удару "Байрактара"), більшість решти повернулися назад через кордон. Подібні сцени підтверджують такі повідомлення", — написав Грозєв, прикріпивши відео з розбитою російською технікою.

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Нагадаємо, що 27 лютого у Гостомелі, що під Києвом, українська армія ліквідувала "кадирівського" генерала та розбила його "елітний" загін.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України за допомогою безпілотника "Байрактар" рознесли колону російської техніки у Херсонській області. На відео, яке опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, добре видно, як снаряд, котрий влучив у бойові машини, влаштував посеред шляху окупантів справжній "салют" із яскравими бризками вогню в різні боки.

Також ми писали, що голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (ЧРІ) за кордоном Ахмед Закаєв заявив про готовність залучити тисячі чеченців на захист України від Путіна.