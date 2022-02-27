Рус

Більшість "кадирівців" погоріли в Україні заживо, а інші втекли - Bellingcat

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2805
ЗСУ 27 лютого знищили під Гостомелем "елітний" підрозділ армії РФ Новина оновлена 27 лютого 2022, 19:32
ЗСУ 27 лютого знищили під Гостомелем "елітний" підрозділ армії РФ

Грозєв зазначив, що мова про ліквідацію 70% учасників армії Кадирова.

Очільник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що до нього надійшла інформація про знищення 70% "кадирівців", які прийшли воювати з Україною на боці Росії. Щодо інших 30%, то за інформацією журналіста, вони втекли.

Відповідна публікація з'явилася у Twitter-акаунті розслідувача.

"Я отримав повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова (зокрема: 70% з них були обвуглені заживо після одного удару "Байрактара"), більшість решти повернулися назад через кордон. Подібні сцени підтверджують такі повідомлення", — написав Грозєв, прикріпивши відео з розбитою російською технікою.

Увага! Відео 18+ містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, що 27 лютого у Гостомелі, що під Києвом, українська армія ліквідувала "кадирівського" генерала та розбила його "елітний" загін.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України за допомогою безпілотника "Байрактар" рознесли колону російської техніки у Херсонській області. На відео, яке опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, добре видно, як снаряд, котрий влучив у бойові машини, влаштував посеред шляху окупантів справжній "салют" із яскравими бризками вогню в різні боки.

Також ми писали, що голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (ЧРІ) за кордоном Ахмед Закаєв заявив про готовність залучити тисячі чеченців на захист України від Путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Рамзан Кадиров #чеченські найманці
ЗСУ
Україна
Зеленський сказав, скільки платитимуть українським військовим до кінця війни
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Зеленський сказав, скільки платитимуть українським військовим до кінця війни
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори України та Росії розпочалися: подробиці
Дата публікації
Категорія
"Мрії" більше існує
Окупанти знищили гордість України — літак "Мрія"
Дата публікації
Категорія
Від російських танків залишилося лише згарище
На Чернігівщині знищили танкову роту росіян разом з особовим складом (фото)
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу