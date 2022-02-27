"Байрактар животворящий": Залужний показав, як ЗСУ рознесли колону російської техніки

Загарбник поніс значні втрати

На Херсонщині українські військовослужбовці вдало використали безпілотник "Байрактар". Удар був нанесений прицільно, тож колона російської бойової техніки, яка зайшла до України за наказом Путіна, була розбита.

Відеозапис роботи БПЛА у Facebook оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначається, що місцем підриву колони стали околиці села Чорнобаївка Херсонської області.

Чорнобаївка на карті

"Що Байрактар животворящий робить!" — прокоментував генерал-лейтенант.

На записі добре видно, як снаряд, котрий влучив у бойові машини, влаштував посеред шляху окупантів справжній "салют" із яскравими бризками вогню в різні боки.

Філігранну роботу навідника оцінили й пересічні українців, користувачі соцмереж. Здебільшого вони сходяться на думці, що це справді виглядає дуже красиво.

Нагадаємо, що "Байрактарами" називаються ударні оперативно-тактичні безпілотники, які літають на середній висоті, але здатні доволі довго пробути у повітрі. Україна свого часу отримала їх від Турції.

Український спротив продовжує бути вельми потужним. При цьому Росія знову й знову йде на військові злочини. Так, на Київщині за половину добу під обстріли потрапили два житлових будинки.

Уже в неділю, 27 лютого, біля Охтирки окупанти обстріляли пасажирський автобус із мирним населенням. Є постраждалі, інформація про кількість загиблих поки відсутня.