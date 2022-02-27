Росіяни розстріляли автобус із мирними людьми на Сумщині: подробиці

Танки розстріляли автобус із мирними жителями.

На Сумщині російські танки розстріляли автобус із цивільними.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають.

Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть. Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу.

Будуть намагатися надавати їм мед.допомогу до приїзду швидкої", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва снаряд потрапив до житлового будинку, а в Бучі горить багатоповерхівка. Харків також продовжує боротися із окупантами. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто