Відправте назад до Чечні: "кадирівці" відмовляються заходити в Україну — депутат

Російська армія втратила вже тисячі своїх солдатів

Чеченські бойовики, що належать до армії Рамзана Кадирова, начебто не хочуть їхати до України, аби воювати на боці Російської Федерації. Таке рішення вони пов'язують із численними втратами, які наразі несе Кремль.

Таку інсайдерську інформацію у п'ятницю, 25 лютого, оприлюднив у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, наразі "кадирівці" знаходяться на території Білорусі — у місті Бобруйськ. Воно розташоване за понад 430 кілометрів від Києва.

Гончаренко, посилаючись на власні джерела, стверджує, що наразі бойовики вимагають повернення до Чечні.

"Після того, як "кадирівці" дізналися про 1000 вбитих за день російських солдатів, воювати їм одразу перехотілося", — пише політик.

Також він додає, що українці попереджували противника заздалегідь — легко напад на нашу державу їм не вдасться, а кожного загарбника очікуватиме пекло на землі.

Цікаво, що у заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка дещо інша інформація. Після перемовин зі знайомим чеченським опозиціонером чиновник певен: всі розмови про "кадирівців" в Україні — лише елемент інформаційної війни з боку Росії.

"Путін сам не задіює "кадирівців" ніде, окрім Чечні, — цитує Геращенко свого співрозмовника. — Він же хоче у вас в Україні показати себе миротворцем типу. Визволителем від нацизму. А "кадирівці" із цим образом ніяк не в'яжуться".

Також представник МЗС нагадав, що у 2014 році чеченські бойовики уже заходили на українську територію — в Донецьку. Утім їхнє повернення додому не стало радісним. Знімки військових до та після зустрічі з українськими захисниками можна переглянути у Telegram-каналі "Black" (винятково 18+).

Тим часом російські загарбники і справді мають доволі великі втрати. За останніми даними, кількість загиблих військовослужбовців РФ, котрі прийшли на українську землю, вираховується уже в тисячах осіб.

Однак натиск ворога поки не зменшується. Як писав "Телеграф", у Харкові окупанти обстріляли житлові будинки, а в Чернігові поцілили у будівлю СБУ.