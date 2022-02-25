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Рахунок пішов на тисячі: свіжі дані про втрати окупантів в Україні

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російська техніка, залишена окупантами під Черніговом Новина оновлена 25 лютого 2022, 16:47
Російська техніка, залишена окупантами під Черніговом

У Міноборони України уточнили дані.

Під час боїв після повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили близько 2800 особового складу.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає пресслужба міністерства у Facebook.

Маляр повідомила, що з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника було завдано таких втрат (орієнтовно, станом на 15.00 25 лютого):

  • Танків до 80
  • Бойових броньованих машин різних типів 516
  • Літаки 10
  • Гелікоптери 7
  • особового складу 2800

"Ми сильні! Перемога буде за нами!" — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, 25 лютого у пресслужбі сухопутних військ України повідомили, що російські окупанти втратили понад тисячу вбитими.

Раніше повідомлялося, що російський "Град" поцілив у дитячий будинок на Київщині. На Сумщині російська армія обстріляла житлові будинки та дитсадок. Крім того, українські військові поділилися фото із підбитими танками загарбників. 25 лютого в Україні було збито багатоцільовий винищувач окупантів Су-35.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією #Анна Маляр
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