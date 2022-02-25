Рахунок пішов на тисячі: свіжі дані про втрати окупантів в Україні
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У Міноборони України уточнили дані.
Під час боїв після повномасштабного російського вторгнення в Україну окупанти втратили близько 2800 особового складу.
Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає пресслужба міністерства у Facebook.
Маляр повідомила, що з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника було завдано таких втрат (орієнтовно, станом на 15.00 25 лютого):
- Танків до 80
- Бойових броньованих машин різних типів 516
- Літаки 10
- Гелікоптери 7
- особового складу 2800
"Ми сильні! Перемога буде за нами!" — повідомили в Міноборони.
Нагадаємо, 25 лютого у пресслужбі сухопутних військ України повідомили, що російські окупанти втратили понад тисячу вбитими.
Раніше повідомлялося, що російський "Град" поцілив у дитячий будинок на Київщині. На Сумщині російська армія обстріляла житлові будинки та дитсадок. Крім того, українські військові поділилися фото із підбитими танками загарбників. 25 лютого в Україні було збито багатоцільовий винищувач окупантів Су-35.
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