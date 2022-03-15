Переходимо до наступу: заява голови Генштабу ЗСУ

Росіянам не світить жодного сантиметра нашої землі

Вівторок, 15 березня, став двадцятим днем кровопролитної війни росії проти України. Незважаючи на наявність втрат, українські захисники продовжують стійко захищати свої позиції, а подекуди навіть переходити в контрнаступ.

Свою оцінку минулим бойовим будням дав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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На його думку, за ці двадцять днів вся Україна продемонструвала надзвичайно сильну боротьбу, стійкість та героїзм. ЗСУ продовжують виконувати поставлені перед ними завдання.

"Ми зупинили агресора, розгорнули частину резерву і на певних напрямках переходимо у контрнаступ", — наголосив Залужний.

Звісно, аби уникнути інформування супротивника ці напрями озвучені були.

Також Головнокомандувач із жалем нагадав, що війна — це радість від поразки окупанта, а й втрати. За його словами, наша армія втратила в кілька разів менше людей, аніж путінські вояки. При цьому у нас продовжують цінувати кожне життя, а не кидати, як Росії, людей на передову як гарматне м’ясо.

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"Обіцяю, ми помстимось за кожного побратима та сосестру, за мирних українців, за наших дітей", — резюмував Залужний.

Свою публікацію він доповнив зображенням, текст якого запевняє: за кожного вбитого українця на полі битви ляже сотня російських солдатів.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 15 березня, російська армія втратила понад 13,5 тисяч людей. Також їй завдано значної шкоди в технічному плані.