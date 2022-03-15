росія відправляє воювати в Україну курсантів: з’явилися докази

Підтвердження виявили на Харківщині

Після того, як російське Міноборони визнало, що в Україну відправляють солдатів термінової служби, на черзі — очікування нового визнання. З’явилися дані про те, що на загарбницьку війну відправляють курсантів.

Фотодокази опублікували у телеграм-каналі "Анатолій Штриліц".

Він повідомив, що у підбитому танку росіян 6 окремої танкової бригади біля Ізюма опинилися курсанти. На опублікованих фото – нашивки Ченстоховської бригади, яка має дислокуватися у Нижегородській області. Частина елементів — курсантські.

Нагадаємо, що раніше в росії не визнавали навіть того факту, що в Україну відправляють "строковиків".

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Тим часом під Миколаєвом війська України пішли у наступ проти росіян. Вони захопили батарею гаубиць під час контратаки.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні змінилися настрої щодо ключових питань, з яких росія висувала вимоги. Понад 4/5 населення України, згідно з опитуваннями, підтримують повернення Криму та Донбасу.

Переговори між Україною та росією відновилися після технічної перерви, як стверджує російська сторона – ситуація змінилася.