Стало відомо, скільки українців готові погодитись на ультиматуми путіна: опитування

Більшість повністю підтримує цілісність української держави.

Понад 80% українців, опитаних під час затіяної росією війни, підтримують повернення Криму та Донбасу до складу України після припинення бойових дій. Про жодні угоди з кривавим диктатором володимиром путіним щодо визнання чогось російського чи "незалежного" зараз не йдеться й мови — варіант згоди з агресором розглядає мінімальна кількість українців.

Такі народні погляди передає аналітична група "Рейтинг", яка 12-13 березня проводила відповідне опитування.

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Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За повернення окупованих частин Луганської та Донецької областей висловилося 86% опитаних людей. Цю ж думку щодо Криму поділяє 80% респондентів.

Тим часом 76% українців вважають, що зараз наша держава, як ніколи раніше, рухається у правильному напрямку. Це стосується необхідності європейської інтеграції, відмови від проросійських поглядів та підтримки різних реформ. Така кількість українців, які підтримують нинішні рішення влади щодо розвитку країни, є найбільшою за весь час опитувань.

Слід наголосити, що 64% ​​українців хочуть завершити війну через переговори та пошук компромісів. При цьому вони пропонують вести їх не у формі діалогу, а за допомогою інших країн. Ще третина опитаних готова битися та воювати, доки українські землі не будуть звільнені. Та й найприємніша цифра — на більшість вимог Росії згодні піти лише 1% респондентів.

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Також слід додати, що понад половина респондентів — 56% — вважають, що росія вторглася в Україну, аби повністю знищити наш народ. Чимало хто переконаний, що Росія просто взяла курс на окупацію нашої країни та її приєднання. Близько 5% людей упевнені, що таким чином путін намагається спровокувати НАТО на повномасштабну війну. Захист російськомовного населення, як це часто позиціонує роспропаганда, причиною війни готові назвати лише 2% українців.

Додамо, що опитування проводилось між 1200 людьми з різних регіонів країни.

Нагадаємо, що Україна не збирається погоджуватися на будь-які ультиматуми Росії. Більше того, в Офісі президента запевняють, що ми даємо значну відсіч окупантам по всіх напрямках. Тим більше, що за майже повних 20 днів війни путінська армія втратила понад 13,5 тисячі людей.