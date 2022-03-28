Рус

Кадиров знову заявляє, що приїхав до України: відео

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
193
Глава Чечні зустрівся з військовими рф Новина оновлена 28 березня 2022, 15:32
Глава Чечні зустрівся з військовими рф

Рамзан Кадиров нібито зараз перебуває у Маріуполі

У мережі з’явилася інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров, який "спалив" в Україні ймовірного вбивцю Бориса Нємцова, нібито прибув до Маріуполя і зустрівся з російськими військовими, зокрема "ознайомився з поточною оперативною обстановкою".

Відео з Кадировим, що нібито знаходяться в Маріуполі, публікують росЗМІ.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Встановити де і коли було зроблено це відео неможливо. Метадані файлу підчищені.

Сам Кадиров поки що не написав про свій візит до України у своєму телеграм-каналі. В останньому посту Кадирова на каналі опубліковано відео, на якому військові з Чеченської республіки обстрілюють вулиці Маріуполя.

Нагадаємо, що минулого разу про прибуття Кадирова в Україну, а саме до Гостомелю під Києвом, повідомлялося 13 березня. 16 березня видання "Українська правда", ґрунтуючись на даних від джерел СБУ та онлайн-сервісу з перевірки місцезнаходження телефону, дійшло висновку, що Кадиров не був в Україні. Про хибність інформації про перебування Кадирова в Київській області свідчило і відео з аеропорту Грозного, де він зустрічав російських політиків 15 березня.

Теги:
#Україна #Маріуполь #Рамзан Кадиров #Кадировці #Окупанти
Українські військові діють за найкращою стратегією
Інтерв'ю
Бунт у росії через втрати в Україні можливий лише за однієї умови, — військовий оглядач
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військові діють за найкращою стратегією
Бунт у росії через втрати в Україні можливий лише за однієї умови, — військовий оглядач
Дата публікації
Категорія
Давід Арахамія
Новий раунд переговорів України та росії стартує у вівторок: названий час
Дата публікації
Категорія
Суд ООН у Гаазі
росія має проблеми: 42 країни звернулися до суду Гааги, що це означає
Дата публікації
Категорія
війська росії
росія змінює стратегію: в МВС попередили про ракетні удари у всіх куточках країни
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 28 березня
Війна - день 33: Україна перейшла у контрнаступ, але росіяни і далі стріляють по містах ракетами