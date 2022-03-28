Кадиров знову заявляє, що приїхав до України: відео

Рамзан Кадиров нібито зараз перебуває у Маріуполі

У мережі з’явилася інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров, який "спалив" в Україні ймовірного вбивцю Бориса Нємцова, нібито прибув до Маріуполя і зустрівся з російськими військовими, зокрема "ознайомився з поточною оперативною обстановкою".

Відео з Кадировим, що нібито знаходяться в Маріуполі, публікують росЗМІ.

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Встановити де і коли було зроблено це відео неможливо. Метадані файлу підчищені.

Сам Кадиров поки що не написав про свій візит до України у своєму телеграм-каналі. В останньому посту Кадирова на каналі опубліковано відео, на якому військові з Чеченської республіки обстрілюють вулиці Маріуполя.

Нагадаємо, що минулого разу про прибуття Кадирова в Україну, а саме до Гостомелю під Києвом, повідомлялося 13 березня. 16 березня видання "Українська правда", ґрунтуючись на даних від джерел СБУ та онлайн-сервісу з перевірки місцезнаходження телефону, дійшло висновку, що Кадиров не був в Україні. Про хибність інформації про перебування Кадирова в Київській області свідчило і відео з аеропорту Грозного, де він зустрічав російських політиків 15 березня.