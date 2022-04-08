Роспропаганда готує "дзеркальну відповідь" Бучі: окупанти почали збирати тіла вбитих у Маріуполі мирних жителів

Окупанти збирають тіла мирних мешканців у Маріуполі для створення пропагандистських матеріалів.

Російські пропагандисти готуються звинуватити українських військових у масових вбивствах мирних жителів у Маріуполі.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, світ уже був шокований, коли побачив, що російські окупанти наробили у Бучі, але зазначив, що у Бородянці загиблих ще більше.

"А що буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові творили в Маріуполі. Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив у Бучі", — сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що російські пропагандисти готують так звану "дзеркальну відповідь" і спробують показати вбитих у Маріуполі таким чином, щоб це виглядало, ніби їх убили не російські військові, а українські захисники.

"Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх і можуть використовувати їх в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв", — зазначив він і додав, що українці мають справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського.

Глава держави наголосив, що це ще один військовий злочин, за який пропагандисти будуть покарані.

Як повідомлялося раніше, у СБУ попередили, що росіяни готують нову провокацію у Маріуполі. Для цього вони мають намір зібрати всі тіла в одному місці та спробувати звинуватити в їхній смерті Україну. Для цього пропагандисти вже почали розповсюджувати фейки про те, що українські захисники нібито використовують мирних жителів як "живий щит".