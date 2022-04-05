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Росія хоче відвернути увагу від Бучі новим звірством - СБУ

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Окупанти практично знищили Маріуполь, і у всьому тепер хочуть звинуватити Україну Новина оновлена 05 квітня 2022, 14:56
Окупанти практично знищили Маріуполь, і у всьому тепер хочуть звинуватити Україну

Сценарій антиукраїнської провокації готовий, пропагандисти рф вже активно його втілюють у життя

Не встигли українці і світова спільнота перетравити трагедію у Бучі, як російські військові вже активно готуються до жорстокої провокації у Маріуполі.

Про це 5 квітня попередила Служба безпеки України.

Силовики пояснили, що моторошні кадри вбитих мирних жителів з Бучі під Києвом, які світ побачив після виходу росіян з міста, не на жарт переполошили громадськість, і хоча росія всіма способами намагалася зняти з себе відповідальність, їй ніхто не повірив, і тепер у пропагандистів першочергове завдання переключити увагу від трагедії.

Для цього вже розробили сценарії нових фейків, зокрема про злочини, які нібито вчиняє Україна в Маріуполі.

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За даними СБУ, окупанти хочуть зібрати в одному місці тіла вбитих ними ж мешканців Маріуполя (а там, нагадаємо, рахунок кількості жертв агресії рф вже давно пішов на тисячі), після чого звинуватити у смертях Україну.

"Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців", — йдеться у повідомленні.

Що зараз відбувається у Маріуполі?

Припортове місто Маріуполь з перших днів вторгнення росії в Україну знаходиться під вогнем, оскільки через нього проходить так званий "сухопутний коридор до Криму", який сполучає сушею окуповані росією території України.

Карта бойових дій у Маріуполі на сьогодні
Карта бойових дій у Маріуполі на сьогодні

Маріуполь повністю оточений і щодня страждає від обстрілів російських військових, людей ховають у братських могилах прямо у дворах, тоді як українські військові не можуть пробитися до нього через тимчасово захоплені території.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що поки не йдеться про військовий сценарій деблокування Маріуполя.

Теги:
#Маріуполь #Фейк
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