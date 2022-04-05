Росія хоче відвернути увагу від Бучі новим звірством - СБУ

Сценарій антиукраїнської провокації готовий, пропагандисти рф вже активно його втілюють у життя

Не встигли українці і світова спільнота перетравити трагедію у Бучі, як російські військові вже активно готуються до жорстокої провокації у Маріуполі.

Про це 5 квітня попередила Служба безпеки України.

Силовики пояснили, що моторошні кадри вбитих мирних жителів з Бучі під Києвом, які світ побачив після виходу росіян з міста, не на жарт переполошили громадськість, і хоча росія всіма способами намагалася зняти з себе відповідальність, їй ніхто не повірив, і тепер у пропагандистів першочергове завдання переключити увагу від трагедії.

Для цього вже розробили сценарії нових фейків, зокрема про злочини, які нібито вчиняє Україна в Маріуполі.

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За даними СБУ, окупанти хочуть зібрати в одному місці тіла вбитих ними ж мешканців Маріуполя (а там, нагадаємо, рахунок кількості жертв агресії рф вже давно пішов на тисячі), після чого звинуватити у смертях Україну.

"Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців", — йдеться у повідомленні.

Що зараз відбувається у Маріуполі?

Припортове місто Маріуполь з перших днів вторгнення росії в Україну знаходиться під вогнем, оскільки через нього проходить так званий "сухопутний коридор до Криму", який сполучає сушею окуповані росією території України.

Карта бойових дій у Маріуполі на сьогодні

Маріуполь повністю оточений і щодня страждає від обстрілів російських військових, людей ховають у братських могилах прямо у дворах, тоді як українські військові не можуть пробитися до нього через тимчасово захоплені території.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що поки не йдеться про військовий сценарій деблокування Маріуполя.