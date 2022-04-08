Роспропаганда готовит "зеркальный ответ" Буче: оккупанты начали собирать тела убитых в Мариуполе мирных жителей

Оккупанты собирают тела мирных жителей в Мариуполе для создания пропагандистских материалов.

Российские пропагандисты готовятся обвинить украинских военных в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мир уже был шокирован, когда увидел, что российские оккупанты натворили в Буче, но отметил, что в Бородянке, погибших еще больше.

"А что будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные творили в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче", — сказал он.

Вместе с тем Зеленский указал, что российские пропагандисты готовят так называемый "зеркальный ответ" и показать убитых в Мариуполе таким образом, чтобы это выглядело будто их убили не российские военные, а украинские защитники.

"Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их и могут использовать их в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями", — отметил он и добавил, что украинцы имеют дело с захватчиками, у которых не осталось ничего человеческого.

Глава государства подчеркнул, что это еще одно военное преступление, за которое пропагандисты понесут наказание.

Как сообщалось ранее, в СБУ предупредили, что россияне готовят новую провокацию в Мариуполе. Для этого они намерены собрать все тела в одном месте и попытаться обвинить в их смерти Украину. Для этого пропагандисты уже начали распространять фейки о том, что украинские защитники якобы используют мирных жителей в качестве "живого щита".