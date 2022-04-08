Укр

Роспропаганда готовит "зеркальный ответ" Буче: оккупанты начали собирать тела убитых в Мариуполе мирных жителей

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
359
Роспропаганда готовит "зеркальный ответ" Буче: оккупанты начали собирать тела убитых в Мариуполе мирных жителей Новость обновлена 08 апреля 2022, 00:01

Оккупанты собирают тела мирных жителей в Мариуполе для создания пропагандистских материалов.

Российские пропагандисты готовятся обвинить украинских военных в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мир уже был шокирован, когда увидел, что российские оккупанты натворили в Буче, но отметил, что в Бородянке, погибших еще больше.

"А что будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные творили в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче", — сказал он.

Вместе с тем Зеленский указал, что российские пропагандисты готовят так называемый "зеркальный ответ" и показать убитых в Мариуполе таким образом, чтобы это выглядело будто их убили не российские военные, а украинские защитники.

"Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их и могут использовать их в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями", — отметил он и добавил, что украинцы имеют дело с захватчиками, у которых не осталось ничего человеческого.

Глава государства подчеркнул, что это еще одно военное преступление, за которое пропагандисты понесут наказание.

Как сообщалось ранее, в СБУ предупредили, что россияне готовят новую провокацию в Мариуполе. Для этого они намерены собрать все тела в одном месте и попытаться обвинить в их смерти Украину. Для этого пропагандисты уже начали распространять фейки о том, что украинские защитники якобы используют мирных жителей в качестве "живого щита".

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь
ВСУ
Украина
Весеннего призыва в Украине не будет: названа причина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
Весеннего призыва в Украине не будет: названа причина
Дата публикации
Категория
Кипр - 7 апреля 2022 года
"Это вопрос жизни или смерти": украинцы на Кипре провели акцию под парламентом (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
В СНБО говорят, что россия могла приметь химоружие неделю назад
В СНБО "успокоили" украинцев относительно применения химического оружия россией
Дата публикации
Категория
Генассамблея ООН
Диктатуры и сателлиты Москвы: кто выступил "против" исключения России из Совета ООН по правам человека
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 7 апреля
Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но несет потери от ВСУ и получает новые санкции