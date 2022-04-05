40 дней ада: защитники Мариуполя показали впечатляющее видео с высоты птичьего полета
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Несмотря на мощное противостояние украинцев, нацисты из рф продолжают неустанно равнять с землей наши города
Украинские военные, которые с первых дней войны россии с Украиной защищают город Мариуполь, показали, как сегодня выглядит заблокированный оккупантами населенный пункт, где до сих пор пытаются выжить тысячи его жителей.
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Жуткие кадры из Мариуполя, на 41-й день противостояния российским захватчикам, в своем Теlegram-канале во вторник, 5 апреля, обнародовал отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".
Цинические преступления оккупационных властей привели к тому, что в городе нет ни света, ни связи, ни тепла и воды. Еда и лекарства здесь тоже стали дефицитом.
На кадрах видны загроможденные улицы, сотни сожженных автомобилей и десятки обстрелянных домов. Кое-где идет дым с фасадов, которые еще совсем недавно бомбили российские нацисты.
"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена. Но не покорена", — говорится в тексте публикации.
Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по деблокированию Мариуполя и заявил, что подойти к городу сейчас невозможно, добавив, что оккупанты и дальше продолжают блокировать гуманитарные коридоры.
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