40 дней ада: защитники Мариуполя показали впечатляющее видео с высоты птичьего полета

Несмотря на мощное противостояние украинцев, нацисты из рф продолжают неустанно равнять с землей наши города

Украинские военные, которые с первых дней войны россии с Украиной защищают город Мариуполь, показали, как сегодня выглядит заблокированный оккупантами населенный пункт, где до сих пор пытаются выжить тысячи его жителей.

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Жуткие кадры из Мариуполя, на 41-й день противостояния российским захватчикам, в своем Теlegram-канале во вторник, 5 апреля, обнародовал отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".

Цинические преступления оккупационных властей привели к тому, что в городе нет ни света, ни связи, ни тепла и воды. Еда и лекарства здесь тоже стали дефицитом.

На кадрах видны загроможденные улицы, сотни сожженных автомобилей и десятки обстрелянных домов. Кое-где идет дым с фасадов, которые еще совсем недавно бомбили российские нацисты.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена. Но не покорена", — говорится в тексте публикации.

Фото "Азова" из Мариуполя

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по деблокированию Мариуполя и заявил, что подойти к городу сейчас невозможно, добавив, что оккупанты и дальше продолжают блокировать гуманитарные коридоры.