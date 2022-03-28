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Кадиров в Україні? На фото побачили два підозрілі моменти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кадиров нібито знаходиться у Маріуполі Новина оновлена 28 березня 2022, 19:28
Кадиров нібито знаходиться у Маріуполі

Нове фото глави Чечні зі своїми "кадировцями" викликає питання

РосЗМІ показали нове фото з Рамзаном Кадировим, який нібито перебуває у Маріуполі, зруйнованому у спробах російських військ захопити його.

На знімку глава Чеченської республіки позує серед своїх бійців у добре обставленій кімнаті з гарним освітленням. Це в той час, коли у розбомбленому окупантами місті практично відсутня електрика.

На цю дивність звернув увагу народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук: "Де він у Маріуполі знайшов цілу будівлю з електрикою?", — запитує політик.

Фото опублікувало пропагандистське ЗМІ рф "РІА"
Фото опублікувало пропагандистське ЗМІ рф "РІА"

Окрім того, інший депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на закриті жалюзі.

"Допоможіть визначити: Кадиров боїться відкрити жалюзі через сонячне світло? Чи тому що там видно стіну підвалу в Грозному?", — написав депутат у себе на каналі, натякаючи на те, що Кадиров зовсім не перебуває в Україні, а досі сидить у себе в республіці.

Нагадаємо, що минулого разу про прибуття Кадирова в Україну, а саме до Гостомелю під Києвом, повідомлялося 13 березня. 16 березня видання "Українська правда", ґрунтуючись на даних від джерел СБУ та онлайн-сервісу з перевірки місцезнаходження телефону, дійшло висновку, що Кадиров не був в Україні. Про хибність інформації про перебування Кадирова в Київській області свідчило і відео з аеропорту Грозного, де він зустрічав в той час російських політиків 15 березня.

Теги:
#Україна #Війна #Маріуполь #Рамзан Кадиров #Олексій Гончаренко #Роман Грищук
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