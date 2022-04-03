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Кадирівці зганьбилися з гуманітаркою для українців: що пішло не так (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російські загарбники — це те ще позорище Новина оновлена 03 квітня 2022, 14:42
Російські загарбники — це те ще позорище

Чеченські найманці зняли "рекламне" відео з українським "борошном"

Полк глави Чечні Рамзана Кадирова в черговий раз став посміховиськом. Українці не лише тролять їхнього лідера, а й без особливої складності розвінчують їхню брехню. Цього разу кадирівці зганьбилися з "гуманітаркою" для мешканців Маріуполя.

Бойовики зняли відео, де стверджують, що привезли обіцяну гуманітарну допомогу "звільненим" від "нацистів" українцям.

"Доверху забитий вантаж продовольчої допомоги... Фонд дбає про кожного ", — прокоментував Кадиров так звану "допомогу" українцям, з яких і самі ж знущаються, яких грабують і гвалтують.

Проте через кілька годин пост був видалений, а все через те, що в кадр потрапила пачка з мукою з упаковкою на українській мові "Борошно". Виходить, що росіяни вкрали з українських магазинів чи захоплених гуманітарних конвоїв продукти та представили за свої.

Як раніше повідомляв "Телеграф", голова Чечні Рамзан Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Зокрема, 13 березня він заявляв, що нібито знаходиться на території села Іванків у Київській області, проте журналісти дізналися, що у ті дні його телефони до українських веж зв’язку не приєднувалися.

28 березня він знову заявив, що перебуває в Україні, цього разу в обложеному Маріуполі, де нібито зустрівся з російськими військовими. Однак користувачі мережі вказали на нові дивності, зокрема на те, що в містечку, що зазнавав потужних обстрілів, знайшлося не постраждале офісне приміщення та ще й з підключеною до нього електрикою.

Теги:
#Війна #Гуманітарна допомога #Борошно #Маріуполь #Рамзан Кадиров #Кадировці #Окупанти
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