"Я в Чечні": український комік влучно спародував гучне фото Кадирова

Кадиров кілька разів заявляв, що перебуває в Україні, але йому ніхто не повірив.

Відомий український комік Володимир Черняк потролив голову Чечні Рамзана Кадирова та спародіював його гучне фото.

Відповідний знімок Черняк оприлюднив у своєму Інстаграмі.

"Я у Чечні", — коротко підписав фото він, сфотографувавшись на тлі заправки "Укрнафти".

Це фото є натяком на знімок Кадирова, який той нібито зробив, перебуваючи в Україні. Втім, його тоді видало те, що на фоні була заправка "Роснафти", яких у нашій країні немає.

Як повідомлялося раніше, Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було.

Зокрема, 13 березня він заявляв, що нібито знаходиться на території села Іванків у Київській області, проте журналісти дізналися, що у ті дні його телефони до українських веж зв’язку не приєднувалися.

Крім того, вже 15 березня він зустрічав главу російського Радбезу Миколи Патрушева у Грозному.

28 березня він знову заявив, що перебуває в Україні, цього разу в обложеному Маріуполі, де нібито зустрівся з російськими військовими. Однак користувачі мережі вказали на нові дивацтва, зокрема на те, що в містечку, що зазнавав потужних обстрілів, знайшлося не постраждале офісне приміщення та ще й з підключеною до нього електрикою.