"Я в Чечне": украинский комик метко спародировал нашумевшее фото Кадырова

Кадыров несколько раз заявлял, что находится в Украине, но ему никто не поверил.

Известный украинский комик Владимир Черняк потроллил главу Чечни Рамзана Кадырова и спародировал его нашумевшее фото.

Соответствующий снимок Черняк обнародовал в своем Инстаграме.

"Я в Чечне", — кратко подписал фото он, сфотографировавшись на фоне заправки "Укрнафты".

Это фото является отсылкой на снимок Кадырова, который тот якобы сделал находясь в Украине. Впрочем, его тогда выдало то, что на фоне находилась заправка "Роснефти", которых в нашей стране нет.

Как сообщалось ранее, Кадыров несколько раз заявлял, что якобы находится в Украине, однако подтверждения этому не было.

В частности 13 марта он заявлял, что якобы находится на территории села Иванков в Киевской области, однако журналисты узнали, что в те дни его телефоны к украинским башням связи не присоединялись.

Кроме того, уже 15 марта он встречал главу российского Совбеза Николая Патрушева в Грозном.

28 марта он опять заявил, что находится в Украине, на этот раз в осажденном Мариуполе, где якобы встретился с российскими военными. Однако пользователи сети указали на новые странности, в частности на то, что в подвергаемом мощнейшим обстрелам городе нашлось не пострадавшее офисное помещение да еще и с подключенным к нему электричеством.