Кадыров в Украине? На фото увидели два подозрительных момента

Новое фото главы Чечни со своим "кадыровцами" вызывает вопросы

РосСМИ показали новое фото с Рамзаном Кадыровым, который якобы находится в Мариуполе, разрушенном в попытках российских войск захватить его.

На снимке глава Чеченской республики позирует в окружении своих бойцов в хорошо обставленной комнате с хорошим освещением. Это в то время, когда в разбомбленном оккупантами городе практически отсутствует электричество.

На эту странность обратил внимание народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук: "Где он в Мариуполе нашел целое здание с электричеством?", — задается вопросом политик.

Фото опубликовало пропагандистское СМИ рф "РИА"

Кроме того, другой депутат Алексей Гончаренко обратил внимание на закрытые жалюзи.

"Помогите определить: Кадыров боится открыть жалюзи из-за солнечного света? Или потому что там видно стену подвала в Грозном?", — написал депутат у себя на канале, намекая на то, что Кадыров вовсе не находится в Украине, а до сих пор сидит у себя в республике.

Напомним, что в прошлый раз о прибытии Кадырова в Украину, а именно в Гостомель под Киевом, сообщалось 13 марта. 16 марта издание "Украинская правда", основываясь на данных от источников СБУ и онлайн-сервиса по проверке местонахождения телефона, пришло к выводу, что Кадыров не был в Украине. О ложности информации о пребывании Кадырова в Киевской области свидетельствовало и видео из аэропорта Грозного, где он встречал в то время российских политиков 15 марта.