В сети сообщили, что Кадыров приехал в Украину, и показали видео

Утверждается, что сейчас Кадыров находится в поселке Иванков

В сети появилось видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который входит в список желающих свергнуть путина. Утверждается, что Кадыров присоединился к чеченцам в окрестностях временно оккупированного поселка Иванков, Киевская область.

Видео поделился на своем канале советник главы МВС Антон Геращенко.

"Коллеги из Вертикали сообщают, что Рамзан Дон Дон Кадыров прибыл в Киевскую область. Находится в окрестностях Иванков, где прячется по подвалам от нашего спецназа и вскоре собирается вернуться в Россию", — пишет Геращенко.

Есть большие сомнения в достоверности этой информации. Неизвестно, когда видео было снято, кем и где. Но если глава Чечни действительно находится под Киевом, есть очень большая вероятность, что домой он сможет вернуться только в виде "груза 200".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФСБ предоставляет украинской разведке данные о месторасположении "кадыровцев", чтобы решить одну из внутренних проблем россии. По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, таким образом в рф хотят избавиться от кадырова и кадыровцев, как силы, которая имеет ощутимое влияние в россии.