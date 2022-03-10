ФСБ россии "сливает" кадыровцев украинским военным: Арестович рассказал детали
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Похоже, что у "кадыровцев" в Украине серьезные проблемы
ФСБ предоставляет украинской разведке данные о месторасположении "кадыровцев", чтобы решить одну из внутренних проблем россии.
Об этом заявил в эфире украинского телевидения советник главы ОПУ Алексей Арестович.
"Федеральная служба безопасности заодно решила под шумок решить проблему кадырова и кадыровцев, как силы, которая имеет ощутимое влияние в россии, и тихонько сдает украинской стороне месторасположение, скажем так, силовых подразделений из Северного Кавказа", — сказал он.
Как сообщалось ранее, после провального украинского блицкрига кровавого диктатора владимира путина в россии начали искать виновных. В сети начали появляться слухи о том, что первым под прицел попал министр обороны рф Сергей Шойгу, которого вскоре могут обвинить в многомиллиардных хищениях.
Кроме того, стало известно, что недовольство растет также и у других деятелей, среди которых и глава Чечни рамзан кадыров, силовики которого понесли серьезные потери в Украине, а также главы СВР Сергея Нарышкина.
Недовольство растет и у других силовиков, что уже привело к тому, что в россии создают организацию для протестов против путина. Символично, что ее планируют назвать "Правый сектор", хотя к украинцам он не будет иметь никакого отношения.
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