В России создают свой "Правый сектор" для борьбы с Путиным – источник

Недовольных последствиями "спецоперации в Украине" становится все больше — и это опасно для властей

Недовольные войной в Украине российские силовики и радикальные силы создают в России организации для протестов против властей. Одну из них они специально назовут "Правый сектор", чтобы запугать руководство РФ.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник российской ФСБ, выступающий против войны РФ в Украине.

"Ситуация усложняется, войну нужно заканчивать, поэтому серьезные движения уже начинаются", — отметил он.

По словам российского силовика, у него есть надежды, что до серьезных протестов не дойдет – власть испугается и прекратит войну. "Именно поэтому организаторы протестов решили использовать название "Правый сектор". К украинцам эта организация отношения никакого не имеет, но этих слов в России очень боятся, поэтому решили психологически надавить на власть. Есть расчет, что как только Путин услышит про "Правый сектор", сразу задумается, а правильно ли он все делает", — рассказал сотрудник ФСБ.

Читайте также: Категория Политика Путин решил, как будет умирать. Остановите его! - Обращение полковника ФСБ Кровавая война в Украине поставила мир на грань выживания. Оказывается, желание президента России Владимира Путина завоевать страну-соседку имеет свое объяснение — ему нечего терять, он смертельно болен. К нам обратился один из российских силовиков с просьбой опубликовать его письмо. В России же подавляющее большинство сайтов прикрыли или прикроют после публикации подобного материала.

При этом, по словам собеседника "Телеграфа", если власть не испугается, то в РФ могут быть и серьезные протесты.

"Радикалов у нас достаточно, плюс многие недовольны тем, во что превращается страна. Уже есть достаточно людей, которые готовы атаковать полицию или совершать другие силовые действия. Рассматривается даже захват зданий органов власти в крупных городах. На месте власти я бы задумался. Много росгвардейцев сейчас задействованы на украинском фронте, сил на подавление протестов, если они правда станут радикальными, может и не хватить", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что всего за один день в России подожгли два военкомата. Дело в том, что, посмотрев на огромное количество убитых на украинской земле российских военных, простые россияне не хотят идти служить в армию. Тем более, что в Минобороны РФ открыто признали, что к войне против Украины привлекают, в том числе, солдат срочной службы.