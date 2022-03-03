Укр

ВСУ разбили колонну кадыровцев: "Видели бы вы, как те драпали!" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Враги сидят по лесам Новость обновлена 03 марта 2022, 19:07
Враги сидят по лесам

3 марта подразделения ВСУ разбили колонну кадыровцев

По состоянию на восьмой день войны россия понесла большие потери. В то время, когда морги в Беларуси завалены мертвыми чеченцам, и это понятно, ведь даже в первые дни войны они из-за страха боялись заходить в Украину, кадыровцы продолжают погибать на украинском земле.

В этот четверг, 3 марта, подразделения ВСУ разбили колонну кадыровцев. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Роман Бочкала.

"Разхерячили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", — написал корреспондент.

По последним данным, число погибших военнослужащих РФ, пришедших на украинскую землю, исчисляется в почти 9 тысяч человек. Однако давление врага пока не уменьшается.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Теги:
#Чеченцы #Роман Бочкала #Кадыровцы #ВСУ
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