Укр

Кадыров опять заявляет, что приехал в Украину: видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Глава Чечни встретился с военными рф Новость обновлена 28 марта 2022, 15:32
Глава Чечни встретился с военными рф

Рамзан Кадыров якобы сейчас находится в Мариуполе

В сети появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров, который "спалил" в Украине вероятного убийцу Бориса Немцова, якобы прибыл в Мариуполь и встретился с российскими военными, в частности "ознакомился с текущей оперативной обстановкой".

Видео с Кадыровым, находящимся якобы в Мариуполе, публикуют росСМИ.

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Установить где и когда в было сделано это видео невозможно. Метаданные файла подчищены.

Сам Кадыров пока не написал о своем визите в Украину в своем телеграм-канале. В последнем посте у Кадырова на канале опубликовано видео, на котором военные из Чеченской республики обстреливают улицы Мариуполя.

Напомним, что в прошлый раз о прибытии Кадырова в Украину, а именно в Гостомель под Киевом, сообщалось 13 марта. 16 марта издание "Украинская правда", основываясь на данных от источников СБУ и онлайн-сервиса по проверке местонахождения телефона, пришло к выводу, что Кадыров не был в Украине. О ложности информации о пребывании Кадырова в Киевской области свидетельствовало и видео из аэропорта Грозного, где он встречал российских политиков 15 марта.

Теги:
#Украина #Мариуполь #Рамзан Кадыров #Кадыровцы #Оккупанты
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