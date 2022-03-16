Укр

Кадыров солгал относительно поездки в Украину: доказательства

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
387
Рамзан Кадыров Новость обновлена 16 марта 2022, 18:44
Рамзан Кадыров

Телефон Кадырова в течение последней недели находился в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней назад утверждал, что прибыл в Украину для помощи российским оккупантам, однако это оказалось ложью. Последнюю неделя его телефон не подключался к роумингу и не покидал пределы Грозного.

Об этом свидетельствуют данные издания "Украинская правда".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Так, журналисты из источников в СБУ узнали, что Кадыров пользуется двумя мобильными номерами и обратились к украинским мобильным операторам. Выяснилось, что за последние 7 дней ни один из этих номеров не подсоединялся к украинским башням связи.

Кроме того, представители издания написали Кадырову сообщение в Telegram от имени журналистки "РИА новости". К сообщению была прикреплена ссылка, позволяющая определить местонахождение. Это было сделано именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом.

Кадырову отправили сообщение со ссылкой, позволяющей определить местонахождение
Кадырову отправили сообщение со ссылкой, позволяющей определить местонахождение

Сервис нашел такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Геолокация Рамзана Кадырова 13 марта
Геолокация Рамзана Кадырова 13 марта

Таким образом, можно сделать вывод, что слова Кадырова о том, что он был в Гостомеле под Киевом — ничто иное, как обман и провокация.

Напомним, что о ложности информации о пребывании Кадырова в Киевской области свидетельствовало и видео из аэропорта Грозного, где он встречал российских политиков 15 марта.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Телефон #Рамзан Кадыров
Мариуполь
В регионах
В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где прятались сотни людей: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мариуполь
В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где прятались сотни людей: что известно
Дата публикации
Категория
Международный суд ООН
россия должна остановить войну - решение суда ООН
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и владимир путин
Встреча Зеленского с путиным: в ОП заявили о подготовке документов
Дата публикации
Категория
Игорь Жовква оценил текущее положение дел в Украине
Украина должна мыслить реалистично: сегодня нас не готовы видеть членом НАТО – заместитель председателя ОП
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора