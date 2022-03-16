Кадыров солгал относительно поездки в Украину: доказательства

Телефон Кадырова в течение последней недели находился в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней назад утверждал, что прибыл в Украину для помощи российским оккупантам, однако это оказалось ложью. Последнюю неделя его телефон не подключался к роумингу и не покидал пределы Грозного.

Об этом свидетельствуют данные издания "Украинская правда".

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Так, журналисты из источников в СБУ узнали, что Кадыров пользуется двумя мобильными номерами и обратились к украинским мобильным операторам. Выяснилось, что за последние 7 дней ни один из этих номеров не подсоединялся к украинским башням связи.

Кроме того, представители издания написали Кадырову сообщение в Telegram от имени журналистки "РИА новости". К сообщению была прикреплена ссылка, позволяющая определить местонахождение. Это было сделано именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом.

Кадырову отправили сообщение со ссылкой, позволяющей определить местонахождение

Сервис нашел такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Геолокация Рамзана Кадырова 13 марта

Таким образом, можно сделать вывод, что слова Кадырова о том, что он был в Гостомеле под Киевом — ничто иное, как обман и провокация.

Напомним, что о ложности информации о пребывании Кадырова в Киевской области свидетельствовало и видео из аэропорта Грозного, где он встречал российских политиков 15 марта.