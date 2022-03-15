Кадыров соврал насчет пребывания в Украине: появилось свежее видео

Скорее всего, Чечни Кадыров не покидал

Во вторник, 15 марта, в сети появилось видео с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым из аэропорта Грозного, где он встречает прибывших российских политиков. Примечательно, что накануне Кадыров доказывал, будто находится на территории Украины, более того — недалеко от Киева.

Видеозаписью поделился блогер Олег Шарп в своем Telegram-канале.

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"Как и предполагалось, мамкиного сцы*уна Кадырова в Киевской области нет. Появилось свежее видео, где он подрабатывает таксистом в аэропорту Грозного и подвозит главу СБ РФ Патрушева", — так Шарп прокомментировал просмотренный ролик.

По информации чеченских СМИ, Кадыров действительно находится сейчас в Грозном. Тем более, что 15 марта к нему на встречу прибыл руководитель Совета Безопасности российской федерации Николай Патрушев. Также сообщалось о приезде Александра Матовникова, который руководит Сухопутными войсками россии.

Кадыров и Патрушевич

Предварительно, они должны обсудить "актуальные вопросы безопасности". Конкретика не озвучивается, но, скорее всего, речь будет идти и об Украине.

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Напомним, что видеозапись, где Кадыров хвастается о якобы пребывании под Киевом появилась 13 марта. За его голову тут же была назначена награда некоторыми бывшими политиками.

Впрочем, скорее всего, он никуда не выезжал, а видео было постановочным. Тем временем россия продолжает посылать на убой даже молодых курсантов, о чем свидетельствует форма погибших россиян.

Отметим, что украинцы не собираются сдаваться, местами переходят в контрнаступление, а также не готовы соглашаться с требованиями кровавого диктатора владимира путина.