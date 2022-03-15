россия отправляет воевать в Украину курсантов: появились доказательства

Подтверждения обнаружили на Харьковщине

После того как российское Минобороны признало, что в Украину отправляют солдат срочной службы, на очереди — ожидание нового признания. Появились данные о том, что на захватническую войну отправляют уже курсантов.

Фотодоказательства опубликовали в телеграм-канале "Анатолий Штрилиц".

Он сообщил, что в подбитом танке россиян 6 отдельной танковой бригады возле Изюма оказались курсанты. На опубликованных фото — нашивки Ченстоховской бригады, которая должна дислоцироваться в Нижегородской области. Часть из элементов — курсантские.

Напомним, что раньше в россии не признавали даже того факта того, что в Украину отправляют "срочников".

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Тем временем, под Николаевом войска Украины пошли в наступление против россиян. Они захватили батарею гаубиц во время контратаки.

Как сообщал "Телеграф", в Украине изменились настроения по ключевым вопросам, по которым россия выдвигала требования. Более 4/5 населения Украины, согласно опросам, поддерживают возвращение Крыма и Донбасса.

Переговоры между Украиной и россией возобновились после технического перерыва, как утверждает российская сторона — ситуация изменилась.