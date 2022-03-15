Стало известно, сколько украинцев готовы согласиться на ультиматумы путина: опрос

Большинство всецело поддерживает целостность украинского государства

Более 80% украинцев, опрошенных во время затеянной россией войны, поддерживают возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины после прекращения боевых действий. Ни о каких соглашениях с кровавым диктатором владимиром путиным насчет признания чего-то российским или "независимым" сейчас не идет и речи — вариант согласия с агрессором рассматривает минимальное количество украинцев.

Такие народные взгляды передает аналитическая группа "Рейтинг", проводившая 12-13 марта соответствующий опрос.

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Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

За возвращение оккупированных частей Луганской и Донецкой областей высказалось 86% опрошенных людей. Это же мнение по поводу Крыма разделяет 80% респондентов.

Между тем 76% украинцев считает, что сейчас наше государство, как никогда прежде, движется в правильном направлении. Это касается необходимости европейской интеграции, отход от пророссийских взглядов и поддержки различных реформ. Такое количество украинцев, поддерживающих нынешние решения власти касаемо развития страны, — наибольшее за все время опросов.

Следует подчеркнуть, что 64% украинцев хотят завершить войну с помощью переговоров и поиска компромиссов. При этом они предлагают вести их не в форме диалога, а с помощью других страны. Еще треть опрошенных готова драться и воевать, пока украинские земли не будут освобождены. Ну и самая приятная цифра — на большинство требований рф согласны пойти только 1% респондентов.

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Также следует добавить, что более половины респондентов — 56% — считают, что россия вторглась в Украину, дабы полностью уничтожить наш народ. Также многие считают, что рф просто взяла курс на оккупацию нашей страны и ее присоединения. Около 5% людей уверены, что таким образом путин пытается спровоцировать НАТО на полномасштабную войну. Защиту же русскоязычного населения, как это часто позиционирует роспропаганда, причиной войны готовы назвать лишь 2% украинцев.

Добавим, что опрос проводился между 1200 людьми из различных регионов страны.

Напомним, что Украине не собирается соглашаться на любые ультиматумы россии. Более того — в Офисе президента заверяют, что мы даем значительный отпор оккупантам по всем фронтам. Тем более, что за почти полных 20 дней войны путинская армия потеряла более 13,5 тысяч человек.