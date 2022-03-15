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Переговоры Украины и россии возобновились: у путина ранее сделали странное заявление

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Диалог россии и Украины продолжился 15 марта Новость обновлена 15 марта 2022, 13:33
Диалог россии и Украины продолжился 15 марта

Делегация Украины и страны-агрессора продолжили общение после технической паузы

Возобновились переговоры между Киевом и москвой. Очередной раунд переговоров проходит в режиме видеоконференции, хотя ранее российская сторона, в частности, пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявлял, что продолжение диалога по гарантиям безопасности вряд ли возможно в предыдущем формате.

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Указанную информацию во вторник, 15 марта, обнародовал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, передает "Украина 24".

Следует также отметить, что ранее, во вторник, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков во время общения с журналистами росСМИ заявил, что дальнейшие переговоры в таком же режиме онлайн вряд ли возможны.

"Конечно, сами переговоры были бы нужны, потому что ситуация изменилась коренным образом. Понятно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать", — добавил песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько дней назад представитель российской стороны заявил, что у путина начали задумываться над личной встречей с лидером украинского государства Владимиром Зеленским. Подобную информацию объявил и глава российского министра иностранных дел сергей лавров.

Теги:
#Украина #Переговоры #Война #Росія
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