Укр

Переходим в наступление: заявление главы Генштаба ВСУ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата Новость обновлена 15 марта 2022, 13:54
Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата

Россиянам не светит ни сантиметра нашей земли

Вторник, 15 марта, стал двадцатым днем кровопролитной войны россии против Украины. Несмотря на наличие потерь, украинские защитники продолжают стойко защищать свои позиции, а местами — даже переходить в контрнаступление.

Свою оценку прошедшим боевым будням дал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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По его мнению, за эти двадцать дней вся Украина продемонстрировала необычайно сильную борьбу, стойкость и героизм. ВСУ продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

"Мы остановили агрессора, развернули часть резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", — подчеркнул Залужный.

Разумеется, во избежание информирования противника эти самые направления озвучены не были.

Также Главнокомандующий с сожалением напомнил, что война — это не только радость от поражения оккупанта, но и потери. По его словам, наша армия потеряла в несколько раз меньше людей, нежели путинские вояки. При этом у нас продолжают ценить каждую жизнь, а не бросать, как рф, людей на передовую в качестве пушечного мяса.

"Обещаю, мы отомстим за каждого собрата и сосестру, за мирных украинцев, за наших детей", — резюмировал Залужный.

Свою публикацию он дополнил изображением, текст которого заверяет — за каждого убитого украинца на поле битвы ляжет сотня русских солдат.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 15 марта, российская армия потеряла более 13,5 тысяч людей. Также ей нанесен значительный урон в техническом плане.

Теги:
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Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата
Украина
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