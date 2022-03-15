Перевалило за 13 тысяч: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов в Украине

Боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили более 13 500 человек.

Во вторник, 14 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, уничтожая его военную технику и личный состав.

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Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личного состав — свыше 13500 человек,

танков — 404 ед,

боевых бронированных машин — 1279 ед,

артиллерийских систем — 150 ед,

РСЗО — 64 ед,

средства ПВО — 36 ед,

самолетов — 81 ед,

вертолетов — 95 ед,

автомобильной техники — 640 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Отметим, что судя по картам боевых действий российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины.

Кроме того, судя по перехваченным разговорам россиян, спецназ рф в глубоком шоке от отпора, который ему наносит украинская армия.