Укр

Перевалило за 13 тысяч: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику Новость обновлена 15 марта 2022, 09:17
ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику

Боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили более 13 500 человек.

Во вторник, 14 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, уничтожая его военную технику и личный состав.

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Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

  • личного состав — свыше 13500 человек,
  • танков — 404 ед,
  • боевых бронированных машин — 1279 ед,
  • артиллерийских систем — 150 ед,
  • РСЗО — 64 ед,
  • средства ПВО — 36 ед,
  • самолетов — 81 ед,
  • вертолетов — 95 ед,
  • автомобильной техники — 640 ед,
  • корабли/катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, что судя по картам боевых действий российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины.

Кроме того, судя по перехваченным разговорам россиян, спецназ рф в глубоком шоке от отпора, который ему наносит украинская армия.

Теги:
#Россия #Война
ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику
Украина
Перевалило за 13 тысяч: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов в Украине
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