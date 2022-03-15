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Резервы закончились: россияне уже ввели в Украину все боеспособные войска

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российские войска в Украине Новость обновлена 15 марта 2022, 03:52
Российские войска в Украине

В США не видят признаков того, что россия подтягивает какие-то резервы

Ударная группировка оккупационных войск, которую кровавый диктатор владимир путин согнал якобы на учения к границе Украины, после начала вторжения уже была полностью введена на территорию нашей страны и резервов у нее больше не осталось.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США во время закрытого брифинга в Пентагоне, пишет "Радио Свобода".

По его словам, с начала полномасштабной войны россияне выпустили по территории Украины около 900 ракет, однако существенно продвинуться это им не помогло.

К настоящему времени, отметил чиновник, на подавляющем большинстве направлений, продвижение оккупационной армии было остановлено благодаря мощному сопротивлению украинских защитников.

"Несколько раз россияне сознательно делали паузы, чтобы перегруппироваться, но большей частью задержка их сил связана с сопротивлением украинцев, а не из-за преднамеренной паузы со стороны россиян", — сказал он.

Отдельные продвижения войск россии фиксируются лишь на направлении Изюма, куда со стороны харьковского направления двинулась колонна из около 50-60 машин.

Также он указал, что россияне уже ввели 100% своей группировки и пока нет свидетельств того, что к территории Украины подтягивались какие-то резервы, включая боеприпасы или солдат.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может выйти на мирное соглашение с россией уже к началу мая, но существует вероятность того, что все закончится намного быстрее.

Вместе с тем американский генерал Бен Ходжес выразил мнение, что у россиян хватит ресурсов еще на около 10 дней активных боев.

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#Украина #США #Россия
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