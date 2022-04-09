В Казахстане копы жестко разогнали акцию в поддержку Украины (видео)

Активисты хотели обратить внимание на зверства россиян в Буче.

В одном из крупнейших городов Казахстана — Алматы — местные активисты вышли на протест в поддержку Украины с флагами и завязанными за руками, чтобы обратить внимание на зверства россиян в Буче, но людей почти сразу разогнали местные правоохранители.

Об этом в субботу, 9 апреля, сообщило masa.media.

Отмечается, что люди пришли под консульство РФ. Активисты легли перед зданием консульства со связанными руками и одеты в флаги Украины.

Полиция сразу заявила о незаконности акции, активистов задержали через три минуты.

Издание отмечает, что подобные акции уже прошли в Тбилиси, Вильнюсе, Москве, Лондоне, Дублине, Варшаве и других городах.

Ранее "Телеграф" сообщал, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. После того как оккупанты покинули область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

В россии разгонялись новые пропагандистские заявления относительно погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. "Рупоры" путина пытались навязать населению мнение о том, что все эти трупы — убитые гражданскими ВСУ, которые нарушили комендантский час в столице.

Но позже было найдено важное доказательство, что геноцид в Буче устроили именно войска россии.