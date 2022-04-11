россия снова стягивает войска к украинской границе: опубликованы снимки со спутника (фото)

Количество войск увеличилось в сравнении с концом марта-началом апреля и периодом до вторжения в Украину

На фоне новостей о попытках россии наступать в сторону Славянска от ранее оккупированного Изюма появились спутниковые снимки территории рф неподалеку от границы. Там обнаружили скопление войск.

Журналисты "Схем" показали фотосравнение некоторых зон Белгородской области.

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В частности — в окрестностях города Валуйки со второго апреля появились два палаточных лагеря, танки, техника. Точное количество подсчитать нельзя, поскольку часть — спрятана в зарослях.

Фотоснимки со спутника с разницей в шесть дней

От Валуек до украинской границы — около 30 км, от них в нашу страну можно зайти по автомобильным дорогам. Журналисты также опубликовали фото полигона возле Валуек на котором насчитали до 20 танков и более двух десятков вертолетов, также — другую военную технику.

Появление техники на полигоне на апрель 2022

В селе Агошевка под Валуйками заметили танки, БТРы, грузовики. Сравнивая снимки датированные концом марта с текущими видно разницу.

Войска рф возле Агошевки

В другом населенном пункте Белгородской области — поселке Солоти заметили еще одно сосредоточение техники и палаточный городок.

В окрестностях лесополосы появилось много техники

В поселке также отмечено передвижение техники в 237-м танковом полке сухопутных войск рф.

Перемещение техники на полигоне

Отметим, что ранее о передвижениях российских войск в Украину сообщали опираясь на данные со спутниковых снимков от восьмого апреля со стороны Великого Бурлука к Изюму, но позднее появилась новость от руководства Харьковской обладминистрации, что была разбита крупная колонна российских войск в районе Изюма.

Как писал "Телеграф", согласно сообщениям украинского Генерального штаба ВСУ на Слобожанском направлении есть риск наступления российских войск. Также обсуждается, какой украинский крупный город могут попытаться захватить войска рф — Славянск, который может открыть им путь на Донбасс, Харьков, Днепр или Одессу.