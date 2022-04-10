Укр

Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки Новость обновлена 10 апреля 2022, 08:34
На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки

Прорываться армия рф может со стороны Запорожья, Харькова, Мариуполя

После того, как российские войска отступили с севера Украины, они перекидывают свои силы на восток Украины — под Харьковом ( в Изюме) скапливаются силы российской армии, продолжается атака на подконтрольные Украине Мариуполь, Северодонецк, Рубежное и Попасную. При этом в этом районе украинские войска уже "окопались" и оказывают сильное сопротивление, но у россиян может быть численное превосходство.

ВВС публикует карту вероятных направлений атаки на Украину в контексте заявлений российской стороны о целях военного вторжения — захватить Донецкую и Луганскую область.

При этом ландшафт на стороне украинских защитников — аналитики считают, что меньшее количество лесов поможет эффективнее вести оборону. Согласно данным Института Изучения войны, на которые ссылаются журналисты, наступление будет идти с семи направлений.

Вероятная карта атак россии
Вероятная карта атак россии

Среди них — выдвижение войск от Изюма к Славянску. Битва за него может быть ключевой в следующем этапе войны против россии. В случае успешной атаки и оккупации города росвойскам откроется два пути для окружения украинских военных на юг или на восток.

Мариуполь, который обороняется уже более 40 дней от превосходящих сил противника, оттягивает на себя значительные силы россиян. Если он падет, это откроет росармии возможность наступать на север, западнее Донецка.

Ранее "Телеграф" писал, что по мнению украинской разведки одна из вероятных целей концентрации войск россии — Харьков. Также сохраняется риск того, что военные россии снова могут двинуться на Киев, хотя такой исход маловероятен и скорее военные действия развернутся на юге и востоке страны.

Теги:
#Украина #Карты #Славянск #Вторжение
На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки
Украина
Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии
Дата публикации
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На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки
Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии
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